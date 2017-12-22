Агент опроверг возможный переход Пашалича в "Галатасарай"

Марко Налетилич, агент полузащитника "Спартака" Марио Пашалича, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в "Галатасарай".

"Мы не ведём никаких переговоров - ни с "Галатасараем", ни с каким-либо другим клубом. Пашалич остаётся игроком "Челси" и продолжает играть в "Спартаке" по договору аренды. Марио счастлив в российской команде. Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны" - сказал агент.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний Пашалич сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru