Агент опроверг возможный переход Пашалича в "Галатасарай"

Теги спартак москвамарио пашаличгалатасарай

Агент опроверг возможный переход Пашалича в "Галатасарай"

Марко Налетилич, агент полузащитника "Спартака" Марио Пашалича, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в "Галатасарай".

"Мы не ведём никаких переговоров - ни с "Галатасараем", ни с каким-либо другим клубом. Пашалич остаётся игроком "Челси" и продолжает играть в "Спартаке" по договору аренды. Марио счастлив в российской команде. Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны" - сказал агент.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний Пашалич сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов