Агент опроверг завершение карьеры Махреза

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Агент опроверг завершение карьеры Махреза

Агент хавбека "Лестера" Рияда Махреза опроверг завершение карьеры своего клиента.

Как сообщает RMC Sport, страница футболиста в Facebook, где появился пост о завершении карьеры, была взломана.

Напомним, что зимой Махрез был близок к переходу в "Манчестер Сити", однако "Лестер" не отпустил футболиста.

Читайте также: Махрез объявил о завершении своей карьеры игрока. | http://soccernews.ru

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