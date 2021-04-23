Агент Орещук рассказал, кто помешал переходу Орье в "Спартак"

Фото инстаграм Сержа Орье

Известный футбольный агент Роман Орещук назвал виновника срыва трансфера защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье в "Спартак".

"Сержа предложил "Спартаку" я, клуб попробовал провести переговоры с "Тоттенхэмом" напрямую. Сначала были выставлены завышенные требования, потому что президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви своим футболистам цену знает, с ним всегда приходится вести долгие, нудные переговоры. Договорились, что сначала обсуждают условия клубы - и только потом начинаем переговоры с футболистом. "Спартак" в этом плане поступил порядочно.

Клубы долго вели переговоры, сошлись на сумме "8+2" миллиона евро вместо заявленных изначально 25 миллионов. Я в самих переговорах не участвовал, но был в курсе и был связующим звеном в этой ситуации. Цена начала падать, потому что Моуринью сказал, что Орье ему не интересен и играть у него не будет, так как был куплен другой игрок. Цену с клубом согласовывали примерно месяц, после чего Леви дал добро на разговор с футболистом.

В этот момент Серж перестал попадать даже в заявку и был готов рассмотреть предложения от других клубов. С футболистом в принципе обо всём договорились. Осталось закрыть мелкие детали... Но тут Моуринью неожиданно выпустил Орье на матч Кубка Лиги с "Челси", который Серж провёл безупречно. На следующий день Жозе его вызвал и сказал, что готов пересмотреть своё отношение к нему: "Если хочешь уходить - я не против. Но, если останешься, шансы у тебя будут".

Парень долго думал и решил отложить историю с переходом минимум на год. Он извинился и сказал, что дело не в деньгах. Хотел зацепиться за шанс, плюс маленький ребёнок, ковидная ситуация - в Англию часто не полетаешь. Сделали ставку на Орье, были уверены, что всё получится, но в предпоследний день все карты спутал Моуринью", - цитирует Орещука Metaratings.

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