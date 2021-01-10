Агент Орещук высказался о будущем Кокорина

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук заявил, что нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин перейдет в "Сочи".

"Думаю в "Сочи" вернется. Там ему будет комфортнее. Скриньте", – написал Орещук в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что "Сочи" готов арендовать Кокорина в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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