Агент: "От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ"
Футбольный агент Секу Траоре признался, что российский полузащитник Далер Кузяев не пользуется спросом в английской Премьер-лиге.
"Пытался устроить Далера Кузяева в "Уотфорд", который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в Премьер-лигу, то потом ещё и автоматическое его продление на два года. Но в "Уотфорде" отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть. Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока всё равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.
Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает об Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для "Уотфорда" это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось", - сказал агент.
27-летний Кузяев после ухода из "Зенита" является свободным агентом. Его приоритет - найти европейский клуб, однако пока предметный интерес к хавбеку проявляют только гранды РПЛ.
Не пропустите: "Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"
-
Ибрагимович заразился коронавирусом
-
ПСЖ вышел из гонки за Деле Алли
-
Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен
-
Лукаку рассказал о своих переживаниях после поражения в финале Лиги Европы
-
Агент: "От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ"
-
"Краснодар" отказался от приобретения форварда сборной Швеции: названа причина
-
Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"
-
Аллегри может возглавить "Рому"
-
1
"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо"
-
Суарес прокомментировал свой переход из "Барселоны" в "Атлетико"
-
1
Официально: Кержаков возглавил "Томь"
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Дракслеру
-
Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в клубе Берлускони
-
"Крылья Советов" установили рекорд ФНЛ
-
1
ЦСКА возобновил интерес к Палинье
-
Роналду расстроился из-за ухода Пьянича в "Барселону"
-
Тедеско вызвал в первую команду "Спартака" 18-летнего Шильцова
-
1
"Интер" назвал цену на Эриксена
-
1
Официально: вратарь "Ренна" Менди стал игроком "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18