Агент: "От Кузяева отказались практически все клубы АПЛ"

Футбольный агент Секу Траоре признался, что российский полузащитник Далер Кузяев не пользуется спросом в английской Премьер-лиге.

"Пытался устроить Далера Кузяева в "Уотфорд", который сейчас играет в Чемпионшипе. Но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвращается в Премьер-лигу, то потом ещё и автоматическое его продление на два года. Но в "Уотфорде" отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть. Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока всё равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.

Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает об Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для "Уотфорда" это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось", - сказал агент.

27-летний Кузяев после ухода из "Зенита" является свободным агентом. Его приоритет - найти европейский клуб, однако пока предметный интерес к хавбеку проявляют только гранды РПЛ.

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