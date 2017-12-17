Агент отказался комментировать слухи по будущему Самбы Соу

Агент Роман Орещук отказался комментировать слухи по будущему полузащитника московского "Динамо" Самбы Соу.

"Я был инициатором перехода Соу в "Динамо". Контракт подписан сроком на один год, заканчивается договор в конце сезона. С "Динамо" ведем переговоры о продлении. "Краснодар" интересуется им и готов приобрести? Оставлю это без комментариев", - цитирует Орещука СЭ.

Напомним, Соу может покинуть "Динамо" из-за Широкова. | soccernews.ru