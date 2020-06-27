Агент отреагировал на слухи о возможном возвращении Витиньо в Россию

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Агент отреагировал на слухи о возможном возвращении Витиньо в Россию

Мигел Гойс, агент бывшего нападающего ЦСКА Витиньо, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

"Витиньо может вернуться играть в Россию? Это неправда, сейчас он счастлив во "Фламенго", - сказал агент.

Напомним, что бразилец выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год с перерывом на аренду в "Интернасьонале".

В составе армейцев 26-летний форвард сыграл 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 ассистов.

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