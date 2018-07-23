Агент Озила оскорбил президента "Баварии"
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила Эркют Согут ответил президенту "Баварии" Ули Хенессу, который раскритиковал его клиента.
"Слова Хенесса не имеют смысла, так как они не имеют отношения к футболу. Он пытается отвлечь внимание от главной проблемы, которой являются расизм и дискриминация в Германии. Хенесс сказал глупость и даже ничем не подтвердил свои слова. Стоит просто взглянуть на статистику Озила. 23 гола и 40 результативных передач - это рекорд для немецкого игрока. Озил пять раз становился лучшим немецким игроком по итогам года. Причем он трижды получал эту награду после 2014 года.
Хенесс назвал Озила призраком. Но как призрак мог быть настолько успешен? На ЧМ-2018 он создал больше всех опасных моментов среди игроков сборной Германии, но Хенесс этого не заметил. Может ему лучше подумать о выступлениях восьмерых игроков "Баварии" на ЧМ-2018?
Мистер Хенесс просто позорит себя, "Баварию" и весь немецкий народ", - приводит слова Эркюта Согута Goal.com.
Напомним, что 30-летний Озил объявил о завершении выступлений за сборную Германии из-за критики после фотографии с президентом Турции.
Не пропустите: Президент "Баварии" выступил с резкой критикой в адрес Озила. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31