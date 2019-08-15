Агент Озила провёл переговоры с клубом МЛС

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может в скором времени перебраться в МЛС.

Как стало известно The Washington Post, агент футболиста провёл переговоры с "Ди Си Юнайтед". Стороны обсуждали возможных переход немца в американский клуб в январе 2020 года.

Контракт Озила с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость 30-летнего хавбека - 25 миллионов евро.

В этом сезоне игрок пока не выходил на поле из-за угроз от бандитов.

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