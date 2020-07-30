Агент Озила рассказал, что футболист не собирается покидать "Арсенал"
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила сообщил, что футболист не планирует покидать клуб. Об этом сообщает Fanatik.
По данным источника, хавбек останется в лондонском клубе до окончания срока контракта - 2021 года.
"Не думаю, что Озил покинет "Арсенал" до лета 2021 года. В его контракте ничего не изменилось - он останется в "Арсенале".
Однако когда срок его контракта истечет, он продолжит карьеру в Азии, Америке или Турции. Кто знает", - сказал Согут.
В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18