Агент Озила рассказал, что футболист не собирается покидать "Арсенал"

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Агент Озила рассказал, что футболист не собирается покидать "Арсенал"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила сообщил, что футболист не планирует покидать клуб. Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, хавбек останется в лондонском клубе до окончания срока контракта - 2021 года.

"Не думаю, что Озил покинет "Арсенал" до лета 2021 года. В его контракте ничего не изменилось - он останется в "Арсенале".

Однако когда срок его контракта истечет, он продолжит карьеру в Азии, Америке или Турции. Кто знает", - сказал Согут.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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