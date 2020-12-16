Агент Озила рассказал о настроении клиента

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Агент Озила рассказал о настроении клиентаЭркут Согут, агент хавбека "Арсенала" Месута Озила, рассказал как обстоят дела его клиента в команде.

Напомним, немец не попал в заявку лондонцев на сезон.

"Ситуация очень сложная. Мой клиент любит "Арсенал" и фанатов. Переживает, что не получил возможности проявить себя в этом сезоне. Мне кажется, что поклонники "канониров" тоже хотят увидеть его на поле. Во время последнего матча они скандировали его имя.

Месут сейчас тренируется усерднее, чем когда-либо. Кроме тренировок в клубе он также занимается дома, самостоятельно. Это говорит о его профессионализме, серьезном отношении к делу", сказал агент Tuttomercatoweb.

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