Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"

Теги арсенал лондонмесут озилтрансферы

Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"

Агент хавбека "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб в ближайшее время. Об этом информирует Turkish Football.

"Слухи всегда имеют место быть. Но я могу точно вам сказать о преданности Месута. Его интересует только "Арсенал". В нем течет кровь этого клуба. 

Озил пробудет в команде как минимум до 2021 года. Фанатам не стоит волноваться о слухах, которые будут появляться эти летом", - сказал агент.

Контракт игрока действует до 2021 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. 

Не пропустите: Озил встретился с болельщиком, у которого редкое заболевание глаз| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар Помог ПСЖ обыграть "Анже"

Неймар Помог ПСЖ обыграть "Анже"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов