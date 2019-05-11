Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"
Агент хавбека "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб в ближайшее время. Об этом информирует Turkish Football.
"Слухи всегда имеют место быть. Но я могу точно вам сказать о преданности Месута. Его интересует только "Арсенал". В нем течет кровь этого клуба.
Озил пробудет в команде как минимум до 2021 года. Фанатам не стоит волноваться о слухах, которые будут появляться эти летом", - сказал агент.
Контракт игрока действует до 2021 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15