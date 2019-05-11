Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"

Агент хавбека "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб в ближайшее время. Об этом информирует Turkish Football.

"Слухи всегда имеют место быть. Но я могу точно вам сказать о преданности Месута. Его интересует только "Арсенал". В нем течет кровь этого клуба.

Озил пробудет в команде как минимум до 2021 года. Фанатам не стоит волноваться о слухах, которые будут появляться эти летом", - сказал агент.

Контракт игрока действует до 2021 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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