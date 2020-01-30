Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку

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Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку

Паоло Вентура, агент защитника "Браги" Пабло Сантоса, отреагировал на информацию о заинтересованности "Рубина" в подписании его клиента.

"Пабло действительно может перейти в "Рубин". Рассматриваем аренду", - сказал агент.

27-летний Сантос выступает за "Брагу" с 2018 года, сыграл 47 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

Этой зимой "Рубин" уже подписал пять футболистов на общую сумму 8,1 миллиона евро.

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