Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку
Паоло Вентура, агент защитника "Браги" Пабло Сантоса, отреагировал на информацию о заинтересованности "Рубина" в подписании его клиента.
"Пабло действительно может перейти в "Рубин". Рассматриваем аренду", - сказал агент.
27-летний Сантос выступает за "Брагу" с 2018 года, сыграл 47 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
Этой зимой "Рубин" уже подписал пять футболистов на общую сумму 8,1 миллиона евро.
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