Агент Паломино не исключает переезда игрока в РПЛ

Фото: инстаграм Паломино

Марчело Пуссо, агент защитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в клуб из России.

"На самом деле "Аталанта" сейчас не очень поддерживает продажу футболистов, однако если бы было стоящее предложение, она бы сдалась. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение из РПЛ.

Сейчас нам необходимо найти оптимальную стоимость Хосе, которая устроила бы клуб, однако пока в "Аталанту" никто не обращался", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Трансферная стоимость 31-летнего аргентинца оценивается в 10 миллионов евро. Напомним, что ранее интерес к нему приписывали "Краснодару".

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