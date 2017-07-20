Агент Пашалича: "Конте считает, что год под руководством Карреры пойдет на пользу Марио"

Теги спартак москвамарио пашаличчелси

Агент Пашалича: "Конте считает, что год под руководством Карреры пойдет на пользу Марио"

Марко Налетич, являющийся агентом хавбека "Челси" Марио Пашалича, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в "Спартак".

"У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от "Спартака" по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Карреры, тем более такой вариант футболисту рекомендовал и Антонио Конте.

Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио. Каррера также уже пообщался по телефону с самим игроком и рассказал, как собирается его использовать в команде.

Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему "Спартак". Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же футболист в Китае вместе с "Челси" - приводят слова Пашалича российские СМИ.

Читайте также: "Спартак" договорился об аренде Пашалича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Локомотив Москва 1 3
7 Спартак Москва 1 1
8 Ростов 1 1
9 Динамо Москва 1 1
10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Анжи 1 0
13 Амкар 1 0
14 Арсенал Тула 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов