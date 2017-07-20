Агент Пашалича: "Конте считает, что год под руководством Карреры пойдет на пользу Марио"

Марко Налетич, являющийся агентом хавбека "Челси" Марио Пашалича, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в "Спартак".

"У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от "Спартака" по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Карреры, тем более такой вариант футболисту рекомендовал и Антонио Конте.

Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио. Каррера также уже пообщался по телефону с самим игроком и рассказал, как собирается его использовать в команде.

Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему "Спартак". Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же футболист в Китае вместе с "Челси" - приводят слова Пашалича российские СМИ.

Читайте также: "Спартак" договорился об аренде Пашалича. | http://soccernews.ru