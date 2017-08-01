Агент Пашалича: "Марио прилетит в Москву в четверг и будет играть за "Спартак"

Агент хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича Марко Налетич заявил, что его клиент переходит в "Спартак".

"Это правда, Пашалич продлит контракт с "Челси" и будет играть в "Спартаке" на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром. На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России", - приводят слова Налетича российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" договорился об аренде футболиста на год без права последующего выкупа.

В минувшем сезоне 22-летний Пашалич выступал на правах аренды за "Милан", провел за клуб 24 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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