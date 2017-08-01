Агент Пашалича: "Марио прилетит в Москву в четверг и будет играть за "Спартак"

Теги челсироссиямарио пашалич

Агент Пашалича: "Марио прилетит в Москву в четверг и будет играть за "Спартак"

Агент хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича Марко Налетич заявил, что его клиент переходит в "Спартак". 

"Это правда, Пашалич продлит контракт с "Челси" и будет играть в "Спартаке" на правах аренды. Марио прилетит в Москву в четверг утром. На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России", - приводят слова Налетича российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" договорился об аренде футболиста на год без права последующего выкупа.

В минувшем сезоне 22-летний Пашалич выступал на правах аренды за "Милан", провел за клуб 24 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. 

Не пропустите: Агент Пашалича подтвердил скорый переход своего клиента в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов