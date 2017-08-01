Агент Пашалича подтвердил скорый переход своего клиента в "Спартак"

Марко Налетилич, агент полузащитника "Челси" Марио Пашалича, подтвердил скорый переход своего клиента в московский "Спартак".

"Мы успешно провели переговоры с "Челси" и "Спартаком" и теперь отправляемся из Лондона в Рим, где Марио пройдёт медосмотр. Если всё будет хорошо, в чём мы не сомневаемся, Пашалич в среду прилетит в Москву" - сказал агент.

Ранее стало известно, что перед переходом в "Спартак" Пашалич продлит контракт с "Челси" до 2021 года.

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