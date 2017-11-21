Агент: "Пасторе может помочь "Интеру" вернуться на путь побед"

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Агент: "Пасторе может помочь "Интеру" вернуться на путь побед"

Марсело Симонян, агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в миланский "Интер".

"Интер" в этом сезоне впечатляет. Спаллетти - отличный тренер, лучший в Италии. А Пасторе может помочь "Интеру" вернуться на путь побед. Посмотрим, смогут ли китайские владельцы клуба оформить трансфер" - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сам Пасторе дал понять, что хочет вернуться в Серию А. | http://soccernews.ru

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