Агент Пасторе: "Никаких договоренностей с "Интером" у нас нет"



Агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе Марсело Симонян опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер".

"На данный момент у нас нет никаких договоренностей с "Интером". Вообще ничего", – приводит слова Симоняна Football Italia.

В этом сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: "Интер" хочет арендовать хавбека "Челси". | http://soccernews.ru