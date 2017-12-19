Агент Пасторе: "Никаких договоренностей с "Интером" у нас нет"

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Агент Пасторе: "Никаких договоренностей с "Интером" у нас нет"
Агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе Марсело Симонян опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер".

"На данный момент у нас нет никаких договоренностей с "Интером". Вообще ничего", – приводит слова Симоняна Football Italia.

В этом сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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