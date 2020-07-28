Агент Пасторе прокомментировал информацию об интересе "Зенита"
Марсело Симонян, агент аргентинского полузащитника римской "Ромы" Хавьера Пасторе, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется петербургский "Зенит".
"Интерес "Зенита" к Пасторе? Это неправда. Мы бы с удовольствием рассмотрели интерес от российского клуба к Хавьеру, но пока никаких предложений нам мне поступало. Вариант с Россией мог бы быть ему интересен, посмотрим, как будут развиваться события", - приводит слова Симоняна Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний Пасторе провел за "Рому" 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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