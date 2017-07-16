Агент Паулиньо встретится с руководством "Гуанчжоу Эвергранд"

Представитель полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо встретится с руководством его клуба, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, агент 28-летнего хавбека в ближайшее время должен прояснить ситуацию с возможным трансфером своего клиента в каталонскую "Барселону". Учитывая, что "Гуанчжоу Эвергранд" уже пополнился пятым легионером, клуб вполне будет готов отпустить одного из игроков из дальнего зарубежья, так как правила местной Суперлиги предусматривают одновременное нахождение на поле только трех футболистов из-за границы. Если руководство китайского клуба будет готово отпустить Паулиньо, его агент отправится на встречу с представителями каталонского гранда.

Напомним, "Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро. | soccernews.ru