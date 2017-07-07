Агент Павона: "Есть предложение "Зенита", но сделке мешают разногласия по форме оплаты"

Фернандо Идальго, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, поделился информацией о переговорах с "Зенитом".

"Есть предложение "Зенита" - 18 миллионов евро чистыми, но сделке мешают разногласия по форме оплаты. Российский клуб предложил оплату в течение трёх лет с предоставлением банковской гарантии, но "Бока Хуниорс" такой вариант не устраивает. Ситуация не меняется. Совсем недавно я переписывался с Манчини, и видно, что он заинтересован в трансфере. Сейчас "Зенит" оценивает варианты" - приводит слова агента Fox Sports.

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