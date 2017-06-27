Агент Павона: "Лидером в борьбе за Кристиана является "Наполи"

Агент нападающего "Бока Хуниорс" Кристиана Павона Фернандо Идальго заявил, что его клиентом интересуется не только "Зенит", но и "Наполи".

"Бока Хуниорс" действительно получила предложение от "Зенита" в размере 18 миллионов евро. Мы ответили, и ждем от петербургского клуба дальнейших шагов. Сейчас Кристиан летит в Италию, где в пятницу утром мы встретимся с представителями "Наполи". Если нас и их все устроит, то Павон подпишет контракт с итальянским клубом – именно он лидирует в борьбе за футболиста. Всего мы получили пять предложений по Павону, российский клуб среди них один - "Зенит", - приводят слова Идальго российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатит за 21-летнего Павона 22 миллиона евро.

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