Агент Павона рассказал, где может продолжить карьеру его клиент

Фернандо Идальго, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, рассказал о будущем своего клиента.

"Мы все еще ждем ответа от "Зенита". Мы получили предложение от клуба на прошлой неделе, ответили на него, и все еще ждем дальнейших действий.

В понедельник у меня была встреча с представителями "Наполи". Помимо этого, Павона хочет купить "Манчестер Юнайтед" - приводят слова агента российские СМИ.

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