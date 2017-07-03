Агент Павона рассказал, где может продолжить карьеру его клиент

Теги бока хуниорскристиан павон

Агент Павона рассказал, где может продолжить карьеру его клиент

Фернандо Идальго, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, рассказал о будущем своего клиента.

"Мы все еще ждем ответа от "Зенита". Мы получили предложение от клуба на прошлой неделе, ответили на него, и все еще ждем дальнейших действий.

В понедельник у меня была встреча с представителями "Наполи". Помимо этого, Павона хочет купить "Манчестер Юнайтед" - приводят слова агента российские СМИ.

Читайте также: Переход Павона в "Зенит" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru

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