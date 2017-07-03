Агент Павона рассказал, где может продолжить карьеру его клиент
Фернандо Идальго, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, рассказал о будущем своего клиента.
"Мы все еще ждем ответа от "Зенита". Мы получили предложение от клуба на прошлой неделе, ответили на него, и все еще ждем дальнейших действий.
В понедельник у меня была встреча с представителями "Наполи". Помимо этого, Павона хочет купить "Манчестер Юнайтед" - приводят слова агента российские СМИ.
Читайте также: Переход Павона в "Зенит" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Бэйл отклонил выгодное предложение ПСЖ
-
Фото новой формы "Динамо"
-
Месси согласовал условия нового контракта с "Барселоной"
-
Агент: "ЦСКА и "Локомотив" не делали предложений по Индио"
-
Бонуччи намерен отказать всем заинтересованным в нем клубам
-
Себальос сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"
-
Навас высказался о возможном уходе Роналду
-
"Ньюкасл" подписал защитника "Эйбара" Лежена
-
Витоло близок к переходу в "Атлетико"
-
Агент: "Головин обойдется "Арсеналу" в 10-15 миллионов"
-
"Севилья" объявила о переходе Иборры в "Лестер"
-
В "Эвертоне" ждут возвращения Руни
-
Соу: "Постараюсь стать лучшим Самба в "Динамо"
-
Лучшие фото со свадьбы Месси
-
"Марсель" объявил о подписании Луиса Густаво
-
Представители ПСЖ встретились с Мбаппе и его отцом
-
Южная Корея получила нового главного тренера
-
"Милан" отказался от услуг Снейдера
-
"Боруссия" Менхенгладбах приобрела Гинтера
-
Акимов: "Кокорину стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25