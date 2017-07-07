Агент Павона: "Зенит" это ненормальный клуб"



Агент нападающего "Бока Хуниорс" Кристиана Павона Фернандо Идальго рассказал о том, что его клиент еще может перейти в "Зенит".

"Зенит" это ненормальный клуб", который не учитывает время. Это не итальянцы, с которыми переговоры идут быстро. Я не могу сказать, что Кристиан не перейдет в "Зенит", но сейчас мы находимся на самой начальной стадии переговоров. Я не вижу проблемы в том, если Павон останется в "Боке". Ему всего 21 год и его ждет отличная карьера. Уверен, что предложение от "Зенита" не станет последним", - приводит ESPN слова Идальго.

Ранее сообщалось, что "Зенит" был готов заплатить за форварда 21 миллион евро.

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