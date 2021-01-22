Агент Педру Феррейры прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
Карлос Гонсалвес, агент полузащитника "Ольборга" Педру Феррейры, косвенно подтвердил, что его клиент может оказаться в ЦСКА.
"Педру входит в шорт-лист некоторых российских клубов. Однако я не буду подтверждать или опровергать какой-либо конкретный клуб", - заявил агент.
В этом сезоне португальский хавбек сыграл за "Ольборг" 13 матчей и сделал 2 ассиста.
Рыночная стоимость Феррейры оценивается в 500 тысяч евро.
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