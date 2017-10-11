Агент: "Переговоры Озила с "Арсеналом" о продлении контракта идут хорошо"

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Агент: "Переговоры Озила с "Арсеналом" о продлении контракта идут хорошо"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила Эркут Согут рассказал о том, что его клиент может подписать с лондонским клубом новый контракт.

"Озил хочет поиграть в Англии еще 2-3 года. Его переговоры с "Арсеналом" о продлении контракта идут хорошо", - приводит слова Согута The Telegraph.

Напомним, что контракт хавбека с "Арсеналом" рассчитано до лета 2018 года.

В этом сезоне 28-летний Озил провел за "Арсенал" 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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