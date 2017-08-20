Агент: "Переход Абденнура в "Зенит" возможен"



Агент тунисского защитника "Валенсии" Аймена Абденнура Абделькадер Джилани заявил, что его клиент может перейти в "Зенит".

"Переход Абденнура в "Зенит" возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в "Зените". Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители "Зенита" и "Валенсии" встретятся, чтобы обсудить трансфер. Будет ли включен в сделку Нету? Не знаю. Это вопрос к клубам", – приводят слова Джилани российские СМИ.

28-летний Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, провел за клуб 54 матча и забил 1 гол.

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