Агент: "Переход Шкриньяра в "Барселону" невозможен"

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Агент: "Переход Шкриньяра в "Барселону" невозможен"Агент защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Ксонто прокомментировал слухи, которые связывают его клиента с каталонской "Барселоной".

"Переход в "Барселону"? Этого не может быть, у него есть голова на плечах и он - великая личность... Абсолютно невозможно, чтобы Милан мог сменить команду", - приводит слова представителя словацкого бека La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Луческу высказался об успехах Спаллетти в "Интере". | soccernews.ru

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