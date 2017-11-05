Агент: "Переход Шкриньяра в "Барселону" невозможен"

Агент защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра Кароль Ксонто прокомментировал слухи, которые связывают его клиента с каталонской "Барселоной".

"Переход в "Барселону"? Этого не может быть, у него есть голова на плечах и он - великая личность... Абсолютно невозможно, чтобы Милан мог сменить команду ", - приводит слова представителя словацкого бека La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Луческу высказался об успехах Спаллетти в "Интере". | soccernews.ru