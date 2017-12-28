Агент: "Переход в "Интер" – плохое решение для Джовинко"

Агент нападающего "Торонто" Себастьяна Джовинко Андреа Д`Амико заявил, что его клиент не собирается переходить в "Интер".

"Я считаю, что переход в "Интер" – плохое решение для Джовинко. Я знаю, что Себастьян счастлив в "Торонто". Он сделал свой выбор и сейчас всем доволен", - приводит слова Д`Амико Football Italia.

В минувшем сезоне 30-летний Джовинко провел за "Торонто" 29 матчей, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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