Агент: "Перспектив Роши в "Спартаке" не вижу"

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Агент: "Перспектив Роши в "Спартаке" не вижу"Известный футбольный агент Алексей Сафронов высказался о ситуации, в которой оказался форвард московского "Спартака" Педро Роша.

"Перспектив Роши в команде что-то уже и не вижу. Понятно, что бразильцу нужно адаптироваться в России. Но сколько на это требуется времени?! Тем более, если человека взяли за такие деньги. При этом "Спартак" экономит 10 миллионов рублей и не берет у "Тюмени" игрока молодежной сборной России Павла Шакуро. Тот, к слову, может играть как левого защитника, так и хавбека. А на бразильца потратили 12 миллионов евро. Странно, не находите?", - цитирует агента СЭ.

Напомним, Ханни побывал в музее "Спартака". | soccernews.ru

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