Агент Петреску не исключил возвращение тренера в Россию

Николай Пырнэу, агент главного тренера "ЧФР Клуж" Дана Петреску, высоко оценил шансы на возвращение своего клиента в российский чемпионат.

Напомним, что 51-летнего румынского специалиста сватают на пост наставника "Сочи".

"Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в "Клуже", хорошо идёт в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом. Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить "Сочи"? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было", - сказал агент.

Контракт Петреску с "ЧФР Клуж" рассчитан до июня 2021 года.

Помимо румына "Сочи" может возглавить экс-рулевой "Рубина" Курбан Бердыев.

Не пропустите: Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова. | http://soccernews.ru