Агент Петреску прокомментировал слухи об интересе московского "Динамо"
Николай Пырнэу, агент наставника ЧФР Дана Петреску, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны московского "Динамо".
"Мы не вели переговоров с "Динамо". У Дана есть контракт с ЧФР, команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии, неплохо выглядит в Лиге Европы. Петреску обязан выполнять условия договора. Однако если будет интерес от других клубов, то все возможно.
Даже с такими плохими результатами любой тренер захочет возглавить "Динамо". У клуба большая история и он узнаваем в Европе", - заявил Пырнэу.
Отметим, что Петреску уже возглавлял "Динамо" с 2012 по 2014 год.
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|Арсенал Тула
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