Агент: "По будущему Левандовски пока ничего не решено"

Новый агент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Пини Захави сделал заявление по будущему своего клиента.

"Т рансфер Роберта Левандовского - сложная и деликатная операция. Никто не может сказать, где он будет играть в следующем сезоне. Слухи о достигнутых соглашениях по его переходу и суммах трансфера - это только слухи, пока еще ничего не решено ", - цитирует агента fichajes.com.

Напомним, "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | soccernews.ru