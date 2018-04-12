Агент: "По будущему Левандовски пока ничего не решено"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Агент: "По будущему Левандовски пока ничего не решено"Новый агент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Пини Захави сделал заявление по будущему своего клиента.

рансфер Роберта Левандовского - сложная и деликатная операция. Никто не может сказать, где он будет играть в следующем сезоне. Слухи о достигнутых соглашениях по его переходу и суммах трансфера - это только слухи, пока еще ничего не решено", - цитирует агента fichajes.com.

Напомним, "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | soccernews.ru

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