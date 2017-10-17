Агент: "Почему бы де Брюйне не выиграть "Золотой мяч"?

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Агент: "Почему бы де Брюйне не выиграть "Золотой мяч"?
Агент бельгийского полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне Патрик Де Костер уверен, что его клиент способен выиграть "Золотой мяч".

"Почему бы де Брюйне не выиграть "Золотой мяч"? Это будет зависеть от того, какие трофеи он возьмет с "Манчестер Сити". Уверен, что он достигнет уровня Месси и Роналду, которые пока играют на более высоком уровне", – сказал Де Костер в интервью A Bola.

В этом сезоне 26-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" предложил Де Брюйне улучшенный контракт. | http://soccernews.ru

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