Агент: "Почеттино был готов к переезду в Россию"

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Агент: "Почеттино был готов к переезду в Россию"

Известный футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, что в своё время нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хотел возглавить одну из российских топ-команд.

"Наши с Почеттино пути пересеклись, когда он ещё был тренером "Эспаньола". Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, которые могли бы искать главного тренера, и я даже созванивался с Почеттино. Но до конкретики, к счастью для Маурисио и к сожалению для российских клубов, дело не дошло", - заявил Лепсая.

Почеттино возглавлял "Эспаньол" с 2009 по 2012 год, после чего полтора сезона работал с "Саутгемптоном", а в мае 2014-го его переманил "Тоттенхэм".

В течение тренерской карьеры 47-летний аргентинец не выиграл ни одного трофея.

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