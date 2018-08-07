Агент подталкивает Погба к переходу в "Барселону"

Теги поль погбаманчестер юнайтедбарселонамино райолажозе моуринью

Агент подталкивает Погба к переходу в "Барселону"Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола заинтересован в переходе своего клиента в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Daily Mail, представитель 25-летнего хавбека "красных дьяволов" подталкивает его к тому, чтобы он пошел на конфликт со своим клубом и затребовал своей продажи на "Камп Ноу".

Главной причиной возможного отъезда француза из "Олд Траффорд" называется его конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба. | soccernews.ru

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