Агент подтвердил, что Дриусси готов выступать за сборную Италии

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Агент подтвердил, что Дриусси готов выступать за сборную Италии

Густаво Педросо, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны Федерации футбола Италии.

"Себастьян прошёл через систему молодёжных сборных Аргентины, поэтому надеется получить вызов во взрослую команду. Если этого не случится, то выступление за Италию также будет невероятным опытом. Дриусси быстро адаптируется к новым условиям" - цитирует агента Calciomercato.

Ранее сообщалось, что у Дриусси есть итальянский паспорт.

Не пропустите: Аргентинский нападающий "Зенита" Дриусси может получить вызов за сборную Италии. | http://soccernews.ru

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