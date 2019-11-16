Агент подтвердил, что Ефремов уйдёт из ЦСКА

Теги цска москвадмитрий ефремов

Агент подтвердил, что Ефремов уйдёт из ЦСКА

Игорь Тимофеев, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, заявил, что его клиент действительно покинет московский клуб ближайшей зимой.

"Дима продолжает восстанавливается от травмы. Восстановление идёт не просто по плану, а даже с его опережением. По будущему пока не загадываем, до зимнего трансферного окна у Ефремова ещё есть время на восстановление. Варианты есть, но о них говорить рано. Единственная ясность - в ЦСКА он не останется. Клуб принял решение не продлевать соглашение, которое истекает зимой", - сказал агент.

24-летний Ефремов выступает за ЦСКА с января 2013 года, сыграл 54 матча и сделал 3 ассиста.

Армейцы сдавали хавбека в аренду "Словану" и "Оренбургу".

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