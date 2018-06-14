Агент подтвердил давний интерес "Баварии" к Вернеру

Теги тимо вернербавария мюнхенрб лейпциг

Агент подтвердил давний интерес "Баварии" к Вернеру

Карл-Хайнц Ферстер, агент нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, подтвердил давний интерес "Баварии" к своему клиенту.

"В 2014 году были незначительные контакты с "Баварией" по поводу Вернера, когда он ещё выступал за "Штутгарт". Тогда решили, что всему своё время. Теперь ждём Чемпионат Мира" - приводит слова агента Bild.

Напомним, что контракт Вернера с "РБ Лейпциг" истекает в 2020 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Не пропустите: В "Баварии" подтвердили желание Боатенга уйти из команды. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов