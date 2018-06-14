Агент подтвердил давний интерес "Баварии" к Вернеру

Карл-Хайнц Ферстер, агент нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, подтвердил давний интерес "Баварии" к своему клиенту.

"В 2014 году были незначительные контакты с "Баварией" по поводу Вернера, когда он ещё выступал за "Штутгарт". Тогда решили, что всему своё время. Теперь ждём Чемпионат Мира" - приводит слова агента Bild.

Напомним, что контракт Вернера с "РБ Лейпциг" истекает в 2020 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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