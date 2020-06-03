Агент подтвердил грядущий переход Густаво Майи в "Барселону"

Теги барселонасан-паулугуставо майя

Агент подтвердил грядущий переход Густаво Майи в "Барселону"

Данило Силва, агент нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майи, заявил, что его клиент близок к переходу в "Барселону".

"Мы уверены, что "Барса" закроет сделку. Майя уже приступил к изучению испанского языка. К нему проявляли интерес и другие клубы, однако он хочет играть только за "Барселону", - приводит слова агента Marca.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего бразильца обойдется каталонскому клубу в 4,5 миллиона евро, из которых один миллион уже уплачен.

Читайте также: "Барселона" намерена вернуть воспитанника из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон

УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов