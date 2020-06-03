Агент подтвердил грядущий переход Густаво Майи в "Барселону"

Данило Силва, агент нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майи, заявил, что его клиент близок к переходу в "Барселону".

"Мы уверены, что "Барса" закроет сделку. Майя уже приступил к изучению испанского языка. К нему проявляли интерес и другие клубы, однако он хочет играть только за "Барселону", - приводит слова агента Marca.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего бразильца обойдется каталонскому клубу в 4,5 миллиона евро, из которых один миллион уже уплачен.

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