Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Ругани

Давиде Торчиа, агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Арсенала".

"Да, это правда. "Арсенал" был заинтересован в услугах Ругани, но мы уважаем "Ювентус" и пока не стремимся никуда переезжать. Тем более, "канониры" не делали предложений по игроку" - приводит слова агента Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Ругани сыграл за "Ювентус" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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