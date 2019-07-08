Агент подтвердил интерес ЦСКА к Оньекуру

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Агент подтвердил интерес ЦСКА к Оньекуру

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего "Эвертона" Генри Оньекуру, рассказал об интересе ЦСКА к его клиенту.

"Действительно, ЦСКА проявляет интерес к Генри. Игрок отклонил предложение "армейцев"? Это не правда, но больше информации я пока не могу предоставить", - заявил агент.

Контракт 22-летнего нигерийца с "Эвертоном" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

Оньекуру перебрался в "Эвертон" в 2017 году, однако не провел за клуб ни одного матча. Он выступал на правах аренды за "Андерлехт" и "Галатасарай".

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