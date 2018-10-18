Агент подтвердил интерес к Ругани со стороны топ-клуба АПЛ

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Агент подтвердил интерес к Ругани со стороны топ-клуба АПЛ

Давиде Торчия, агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, подтвердил интерес лондонского "Челси" к своему клиенту.

"В последнее время "Челси" активизировал переговоры. Но Ругани пока не просил "Ювентус" отпустить его. Даниэле всегда хотел заработать место в стартовом составе" - приводит слова агента Football Italia.

Стоит отметить, что в этом сезоне из-за травмы и возвращения Леонардо Бонуччи 24-летний Ругани сыграл за "Ювентус" всего два матча. Прошлым летом его пытались купить "Арсенал" и всё тот же "Челси".

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