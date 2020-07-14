Агент подтвердил интерес "Локомотива" к двум хорватским талантам

Футбольный агент Джованни де Вито, представляющий интересы защитника "Хайдука" Давида Чолины и вратаря "Аякса" Доминика Котарски, сообщил о желании московского "Локомотива" подписать его клиентов.

"Могу подтвердить, что переговоры с "Локомотивом" ведутся, но всё в начальной стадии. Мы рады, что Домиником и Давидом заинтересовался такой серьёзный клуб. Но "Аякс" и "Хайдук" - тоже серьёзные команды, которые делают ставку на ребят. Переход может состояться только с их согласия", - цитирует агента "Р-Спорт".

Стоит отметить, что рыночная стоимость 19-летнего Чолины оценивается в 900 тысяч евро, а 20-летнего Котарски - в 1,3 миллиона.

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