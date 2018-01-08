Агент подтвердил интерес "Спартака" к Нуху

Агент защитника швейцарского "Янг Бойз" Касима Нуху Хосе Хименес Посанко подтвердил интерес московского "Спартака" к своему клиенту.

"Могу подтвердить, что "Спартак" действительно проявляет интерес к Касиму Нуху, но больше мне пока сказать нечего", - приводит слова агента Спорт день за днем.

За 22-летнего бека "красно-белые" готовы заплатить порядка 10-ти миллионов евро.

Напомним, хавбек "Спартака" продолжит карьеру в "Ростове". | soccernews.ru