Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА
Матиас Фавано, агент форварда "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, объявил о переходе своего клиента в московский ЦСКА.
"Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА - большой шаг в Европе для Гайча, а Москва - прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе! Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки", - сказал агент в интервью Metaratings.
Ожидается, что армейцы заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллионов евро, а также переведут "Сан Лоренцо" 20 процентов от суммы последующей перепродажи нападающего.
Гайч забил 7 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах в составе "святых". Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.
Не пропустите: ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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