Агент подтвердил переход Педриньо в "Шахтёр"

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В скором времени полузащитник "Бенфики" Педриньо Делмино станет игроком "Шахтёра".

Агент 23-летнего футболиста Уилл Дантас подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в украинском клубе.

Ожидается, что "горняки" заплатят за бразильца около 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Педриньо сыграл за "Бенфику" 31 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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