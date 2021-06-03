Агент подтвердил переход Педриньо в "Шахтёр"

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Агент подтвердил переход Педриньо в "Шахтёр"

Фото инстаграм Педриньо

В скором времени полузащитник "Бенфики" Педриньо Делмино станет игроком "Шахтёра".

Агент 23-летнего футболиста Уилл Дантас подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в украинском клубе.

Ожидается, что "горняки" заплатят за бразильца около 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Педриньо сыграл за "Бенфику" 31 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая". | http://soccernews.ru
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