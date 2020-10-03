Агент подтвердил переход Вендела в "Зенит"
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вендел продолжит карьеру в "Зените".
"Сделка по переходу Вендела в "Зенит" закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию", - сказал агент бразильца Сезар Барбьери.
Ранее стало известно, что трансфер 23-летнего хавбека обойдётся "Зениту" в 20 миллионов евро.
Вендел выступал за "Спортинг" с января 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
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