Агент подтвердил переход Вендела в "Зенит"

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Агент подтвердил переход Вендела в "Зенит"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вендел продолжит карьеру в "Зените".

"Сделка по переходу Вендела в "Зенит" закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию", - сказал агент бразильца Сезар Барбьери.

Ранее стало известно, что трансфер 23-летнего хавбека обойдётся "Зениту" в 20 миллионов евро.

Вендел выступал за "Спортинг" с января 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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