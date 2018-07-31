Агент подтвердил возможность перехода Марио Фернандеса в "Наполи"

1 Теги наполицска москвамарио фернандес

Агент подтвердил возможность перехода Марио Фернандеса в "Наполи"Известный итальянский агент Людовико Спинози дал комментарий слухам о возможном переходе защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в "Наполи".

"Переход Фернандеса в "Наполи" возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста - "Наполи" не может предложить защитнику больше, чем 2,5 миллиона евро в год", - приводит слова Спинози СЭ.

Напомним, ЦСКА готов отпустить Фернандеса в "Наполи" за 25 миллионов. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Всё-таки 2,5 млн это высокая зарплата???

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