Агент подтвердил возможность перехода Марио Фернандеса в "Наполи"

Известный итальянский агент Людовико Спинози дал комментарий слухам о возможном переходе защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в "Наполи".

"Переход Фернандеса в "Наполи" возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста - "Наполи" не может предложить защитнику больше, чем 2,5 миллиона евро в год", - приводит слова Спинози СЭ.

Напомним, ЦСКА готов отпустить Фернандеса в "Наполи" за 25 миллионов. | soccernews.ru